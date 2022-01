Young Thug rejoint Gunna dans son clash avec Freddie Gibbs

La situation se tend.

Cela fait quelques semaines que Gunna et Freddie Gibbs s'envoient des scuds sur les réseaux sociaux. Le rappeur qui vient de sortir son album "DS4Ever" a, évidemment, rapidement été rejoint par Akademiks qui a lui aussi des comptes à régler avec le natif de l'Indiana. Mais là, il vient de recevoir un soutien de poids et de taille, puisque Young Thug s'est rangé à ses côtés. Ça devient de plus en plus chaud...

Young Thug a beau avoir collaboré avec Gibbs en 2014 sur un titre avec A$AP Ferg, "Olde English", il faut croire que les temps ont changé... Dimanche 16 janvier, Akademiks a publié une vidéo Instagram du Thugger expliquant ses sentiments actuels envers Gangsta Gibbs. Ceux-ci sont parfaitement clairs quand il rappe, le majeur en l'air :

“High above the rim/I don’t fuck with Freddie Gibbs/N-ggas tellin’ fibs/Risk your life get next to me/Know your chances slim.”