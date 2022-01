Young Dolph : son assassin présumé va se rendre

Voilà une information assez inhabituelle.

Le 17 novembre dernier, le rappeur Young Dolph était assassiné par balles à la sortie d'un magasin de cookie. Une mort tragique et violente de plus dans l'histoire du rap game US, qui prive la ville de Memphis d'un de ses citoyens les plus actifs et les plus généreux. Une réelle perte pour les habitants du hood de cette ville, qui étaient nombreux à participer aux évènements organisés par Dolph pendant la période des fêtes notamment. Mais l'enquête sur sa mort, alors qu'on la croyait bouclée, vient de prendre un tournant inattendu.

????#TNMostWanted: We need your help to find Justin Johnson, wanted by @MEM_PoliceDept and TBI for 1st Degree Murder, Criminal Attempt-1st Degree Murder, & Theft of Property $10,000-$60,000.



He should be considered armed & dangerous.



Seen him? Call 901-378-3132 or 1-800-TBI-FIND pic.twitter.com/38OkN4zWko — Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) January 5, 2022

En effet, le rappeur Straight Dropp était accusé d'être le meurtrier depuis quelques jours. Mais alors que la police de Memphis avait émis un avis de recherche pour le suspect, ce dernier a communiqué via Instagram en révélant qu'il comptait lui-même se rendre à la police, lundi, pour éclaircir tout ça, tout en clamant son innocence et en disant qu'il sera de retour avant qu'on ait le temps de cligner des yeux. On espère évidemment que cette histoire sera rapidement éclaircie.

Cette nouvelle est importante car les deux rappeurs étaient décrit comme assez proches, puisque Straight Dropp était signé sur le même label que Young Dolph, Paper Route Empire, et que personne n'aime les histoires de traîtres. Mais du coup, on s'interroge sur les directions prises par l'enquête, car presque deux mois après l'assassinat de Dolph, la police n'a pas communiqué qu'elle avait d'autres pistes sur cette affaire.