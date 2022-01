Young Dolph assassiné par un autre rappeur ?

Les éléments sont troublants.

L'enquête sur la mort de Young Dolph a bien progressé. Les US Marshals, le Tennessee Bureau of Investigation et le département de police de Memphis sont actuellement à la recherche de Justin Johnson, 23 ans, qui, selon eux, est l'homme responsable du meurtre du rappeur en novembre 2021. Depuis qu'il a été identifié, plusieurs informations d'importance sont sorties. Apparemment, ce serait un rappeur dont le nom de scène est Straight Dropp et, sur son compte Instagram, on peut voir une photo datant de moins de deux semaines avant le meurtre sur lequel il porte un bijou siglé Paper Route Empire, le nom du label de Young Dolph.