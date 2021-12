Young Dolph : Blac Youngsta provoque, Gucci Mane pleure

Cela pourrait raviver les tensions...

Young Dolph est enterré mais la tension autour de sa mort de baisse pas d'un cran. Alors qu'il a joué son diss track lors d'un de ses shows, son ennemi de toujours Blac Youngsta ne désarme pas et semble lui manquer à nouveau de respect dans son dernier clip. Dans le même temps, Gucci Mane continue de pleurer son ami et lui rend hommage, lui aussi dans une vidéo. Espérons que Guwop ne prenne pas les nerfs et que le cycle de la violence ne continue pas...

Déjà critiqué pour ne pas avoir enlevé le diss track qu'il avait envoyé à Young Dolph de sa tracklist de concert, Blac Youngsta continue dans la provocation et dans le manque de respect avec son dernier clip "Im Assuming" qui se déroule dans un cimetière et montre plusieurs images de Youngsta à côté d'un mémorial arborant le nom de famille Thornton. Outre que cela soit d'un rare mauvais goût, c'est surtout une provocation de plus.

Le problème, c'est que cela pourrait bien raviver certaines tensions. En effet, d'un autre côté, Gucci Mane a lui aussi mis en ligne une vidéo dans lequel il rend hommage à son frère décédé. Et on n'est pas certain qu'il apprécie les provocations de Youngsta.

Gucci lui a dédié un morceau sur la dernière compilation de son label "1017 So Icy Christmas", le titre "Long Live Dolph" et dans le clip, on y voit Dolph avec sa famille et ses amis dans des images d'archives.

On espère juste que la tension ne grimpera pas plus entre Blac Youngsta et Gucci Mane, le rap américain a perdu assez de ses enfants en 2021...