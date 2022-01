Kodak Black de nouveau arrêté

Ca devait bien finir par arriver...

L'année 2021 de Kodak Black aurait été plutôt intense, puisqu'elle avait commencé par une "grâce" présidentielle accordée par Donald Trump, qui a permis au rappeur de sortir de taule malgré une peine de 48 mois fermes. Son garde du corps a été tué en avril, on l'a honoré dans sa ville en créant une "Journée officielle de Kodak Black", puis on s'est beaucoup moqué de lui pour ses interviews où il a l'air sous substances, ou encore quand il tente de peloter sa mère pendant une danse ou de faire twerker des femmes devant son tout jeune fils.

Visiblement, 2022 semble encore partir sur de sacrées bases pour le rappeur. En effet, Kodak Black vient d'être arrêté et emmené en détention à Pompao Beach, la ville natale de l'artiste. Il se serait présenté dans un endroit où il n'était pas censé être et est donc accusé d'intrusion. Les autorités ont apparemment précisé à l'avocat de l'artiste que ce dernier était sous le coup d'une mise en demeure avec interdiction d'approcher certains endroits, raison pour laquelle la police est venue l'arrêter.

Une arrestation qui tombe mal puisque Kodak Black était de retour dans son hood pour aider sa communauté, en réglant les dettes de 5 familles, toujours d'après son avocat. Malheureusement, il s'avère qu'en plus de la mise en demeure, Kodak était également encore sous probation, après ses faits de violences en 2016, malgré la grâce présidentielle. On espère donc que les autorités ne vont pas l'enfermer pour de bon alors qu'il était venu pour aider des familles de son quartier...