Kodak Black fait twerker des filles devant son fils de 6 ans...

Forcément, Internet le défonce...

On croyait récemment que Kodak Black allait mieux. Après une sortie de prison compliquée (il a attrapé les fesses de sa mère en soirée quelques jours après sa libération) et quelques autres péripéties, on s'était dit qu'il allait se replonger dans le rap et s'en sortir. Il a d'ailleurs fait d'excellents morceaux en cette fin d'année, qui ont ravi beaucoup de fans du rappeur. Mais le cerveau de l'artiste est apparemment encore complètement cramé malheureusement... Après son interview lunaire d'il y a quelques semaines, le voilà au coeur d'une nouvelle polémique.

Kodak Black getting his son started with Grown women at a young age ???? pic.twitter.com/B0T4EWvYCu — ???? (@Splashystackss) December 23, 2021

Une polémique qui implique cette fois non pas sa mère, mais son fils de six ans... et une danseuse / strip-teaseuse. Oui, c'est une histoire qui part mal, et ça n'est pas fini. Le 22 décembre a eu lieu la "baby shower" de Kodak et de sa compagne, qui attend une petite fille. Il s'agit d'une cérémonie pendant laquelle on fait la fête en révélant le sexe du nouveau né qui va arriver. Une bonne nouvelle pour Kodak Black, qui a bien fait la fête, mais il n'est pas le seul : une photo de la soirée a été publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit une femme avec très peu de vêtements, dans une robe ultra-moulante, en train de twerker devant Kodak et son fils.

Un fils âgé de six ans seulement. Internet a rapidement sauté sur l'occasion pour défoncer Kodak Black une fois de plus. Et cette fois, c'est peut-être mérité. Certains ont même été jusqu'à sous-entendre qu'il s'agissait d'un comportement déviant de prédateur sexuel, mais comme on a aucune notion en psycho, ici on va se contenter de dire que c'est un peu malsain comme image. En espérant que Kodak se reprenne...