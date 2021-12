Fetty Wap de nouveau arrêté !

Arrêté, puis relâché dans la journée, encore une fois...

La vie des rappeurs ressemble rarement à un long fleuve tranquille, et ça n'est pas Fetty Wap qui dira le contraire. Avec sa maladie à l'oeil, et ses nombreux déboires personnels (morts de ses enfants, de ses proches, embrouilles avec ses ex) on peut dire que niveau épreuves et coups durs, il est servi. Mais il faut dire aussi que le rappeur a choisi de se rajouter quelques difficultés supplémentaires, avec de sacrés problèmes judiciaires dont il ne semble pas prêt de sortir, c'est même de pire en pire.

Le rappeur avait été arrêté il y a quelques semaines car soupçonné d'avoir participé à un énorme trafic de drogues international, lors d'un festival de musique pendant lequel certains gros dealers distribuaient leur came. S'il est sorti de prison, c'est uniquement dû au paiement d'une caution de 500 000 dollars et au port d'un bracelet électronique, avec interdiction de quitter l'état ainsi que d'entrer en contact avec les autres mis en cause.Malheuresement, Fetty Wap vient d'être à nouveau arrêté.

Selon XXL, le rappeur a été arrêté alors qu'il était à l'aéroport de Newark Liberty, et semblait donc sur le point de s'envoler. Un mandat pour nuisances publiques avait également été émis à l'encontre du rappeur mais le contenu précis du mandat reste inconnu pour l'instant. Le rappeur aurait cependant été relâché dans la même journée pendant laquelle il s'est fait arrêté, les reproches qui lui sont faits ne devaient pas être bien graves. Mais une fois que la justice est sur vos cotes aux USA, elle vous harcèle jusqu'à la fin... Courage à Fetty Wap pour tenter d'assumer ses erreurs.