Fetty Wap a été libéré sous caution

Le rappeur n'est pas sorti d'affaire...

Fetty Wap avait été arrêté la semaine dernière à l'occasion du Rolling Loud Festival de New-York, pendant lequel il était sensé monter sur scène. Pas de bol, le rappeur a été écroué et emmené au poste avec placement en détention provisoire. La raison ? Il serait impliqué dans un trafic de drogue au niveau international. Un trafic dont le coeur serait basé à Long Island et qui prévoyait d'écouler un max de dope pendant le festival. Plusieurs kilos de stupéfiants ont d'ailleurs été saisis pendant l'arrestation et les perquisitions qui ont suivi.

Fetty Wap va tout de même pouvoir souffler un peu en attendant son procès. Le rappeur, selon la presse américaine, a été libéré contre une caution de 500 000 dollars. Il a par contre l'interdiction formelle de quitter l'état, a dû rendre son passeport et doit se soumettre à des tests de dépistage de drogues régulièrement. Il a également interdiction d'entrer en contact avec les autres gens mis en cause (plusieurs arrestations ont eu lieu simultanément).

Le FBI, en charge de l'enquête, a déjà saisi plus d'un million et demi de dollars en liquide, mais aussi 100 kilos d'opiacés, de crack et de cocaïne. Deux pistolets 9mm ont également été saisis, un calibre 45 et un .40, avec des munitions. On imagine mal comment le rappeur va pouvoir s'en sortir, surtout quand on connaît le soin particulier avec lequel la justice américaine peut s'acharner sur les célébrités lorsque celles-ci font n'importe quoi.