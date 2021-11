Fetty Wap explique pourquoi il s'était retiré du rap

Il explique ce qui est arrivé à sa carrière après son énorme succès.

L'histoire du rap est remplie de ce qu'on peut appeler des "One Hit Wonder", des gens qui connaissent un énorme succès avec un morceau avant de quasiment disparaître. Plus généralement, on a eu droit à pas mal de rappeurs qui ont construit toute leur carrière sur un seul morceau au succès énorme, sans avoir sorti d'autres succès. Fetty Wap fait un peu partie de ceux-là : l’interprète du mega-hit "Trap Queen" était à ce moment dans toutes les oreilles, avant de se mettre subitement en retrait du game US.

Dans une interview avec Fat Joe, Fetty explique notamment qu'il n'était absolument pas préparé au succès du morceau. Mais, surtout, l'équipe qui l'entourait à l'époque était complètement inexpérimentée, ce qui a causé plusieurs problèmes. "Les gens que j'avais avec moi n'étaient pas expérimentés, honnêtement, personne n'était expérimenté... Ce qui s'est passé, c'est juste que... j'essayais de comprendre ce qui était en train d'arriver, pourquoi ça arrivait, et aussi la partie financière, tu vois : combien ça coûte, combien ceci rapporte", raconte Fetty Wap.

Une situation qui ne lui convenait pas du tout. Signé chez RGF Records et 300 Entertainment, il ajoute avoir eu très peu de soutien de la part des structures : "j'avais l'impression de devoir tout faire moi-même, organiser moi-même les tournées, payer pour les tour-bus, tout sortait de ma propre poche. En fait, je devais carrément tout payer moi-même. Ca m'a bien déprimé, dans un sens...". On comprend mieux la trajectoire éclair de Fetty Wap, qui est en ce moment bien dans la sauce en ce moment avec son affaire de trafic international.