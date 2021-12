Rihanna devient une héroïne nationale

La Barbade vient de la nommer officiellement.

Riri vient d’obtenir le plus grand des honneurs de la part de son île de naissance. La Barbade qui vient de devenir une république lui a remis le titre d'"héroïne nationale".

Depuis le lundi 29 novembre, l’île de La Barbade est officiellement une république. Malgré son indépendance depuis 1966, elle était toujours placée sous le règne de la Reine Élizabeth II et donc liée à la couronne britannique. Désormais, l’île qui a vu naître et grandir Rihanna est une république et il était temps ! Lors de la cérémonie, l’ancienne gouverneure générale est devenue la première présidente de la république de La Barbade et elle n’est pas la seule à avoir été honorée.

La chanteuse, actrice, femme d'affaires et toute nouvelle milliardaire Rihanna, a été officiellement nommée "héroïne nationale". Le "Rihanna Day" était déjà célébré sur l’île tous les 22 février depuis 2008, mais là, c’est la consécration pour la chanteuse de 33 ans. À Bridgetown, la capitale, où avait lieu la cérémonie, la première ministre a déclaré : "De la part d’une nation reconnaissante, mais encore plus d’un peuple fier, nous vous désignons héroïne nationale de la Barbade. Ambassadrice Robyn Rihanna Fenty, puissiez-vous continuer de briller comme un diamant". Un beau moment, en plus conclu avec une référence à son morceau mondialement connu "Diamonds".

Entre le succès de sa marque Fenty, sa relation avec A$AP Rocky qui semble allait pour le mieux et maintenant le titre d'héroïne, tout semble allait pour le mieux pour Rihanna. Certains pourraient dire qu’il ne manque plus que son prochain album maintenant, mais pas de pression…