DaBaby : la famille de DaniLeigh s’est exprimée sur leur dispute

Entre les menaces et les insultes, DaBaby en prend pour son grade.

Suite à l’énorme conflit qui a conduit le couple à la rupture en live sur Instagram, les réactions commencent à fuser. En première ligne, la famille de la chanteuse qui lui apporte son soutien et fustige le rappeur.

Le couple DaBaby - DaniLeigh est au cœur de l’actualité ces derniers jours. La relation des deux parents d’un bébé de seulement trois mois a éclaté en direct. Alors que la réputation de DaBaby a été entaché récemment à cause de ses propos homophobes, cette histoire n’a pas arrangé ses affaires. En effet, le rappeur américain a viré de son domicile sa compagne DaniLeigh et leur fille. Leur dispute est même allé très loin puisqu’il a fait appel à la police et l’a accusé de violences conjugales. Selon les médias américains, la chanteuse est désormais poursuivie pour agression. Le couple est bel et bien déchiré.

D’un côté comme de l’autre, les accusations ont fusé sur leur réseau social respectif. DaBaby et DaniLeigh maintiennent leur version et tiennent l’autre pour responsable. Quoi qu’il en soit, leurs fans ont pu suivre toute l’embrouille en story Instagram. C’est d’ailleurs via ce réseau que la famille de l’interprète de "Situations" a pris sa défense. Sa mère Vicky Curiel a déclaré :

"Je ne voulais pas m’exprimer avant d’être sûr que ma fille et ma petite-fille étaient en sécurité. Merci pour vos messages et appels. C’est clairement une situation toxique et tout ce qu’on voulait, c’était la sortir de là en sécurité. Sachez juste qu’on fait tout ce que qui est en notre pouvoir pour qu’elle et le bébé se sente mieux. Dieu est de notre côté et on prie pour que la situation se termine dans la paix et aussi vite que possible."

La sœur de DaniLeigh, BriannaLeah a également posté un long message de soutien. Dans ce dernier, elle déclare notamment : "C’est très triste de se dire qu’un jour, la petite va avoir connaissance du problème et va voir ce qu’il a fait à sa mère et comment il l’a humilié. (…). Je souhaite cette situation à personne".

Parmi les messages, c’est probablement celui du frère, Brandon Bills, qui aura été le plus véhément. Lui s’est directement adressé à DaBaby et l’a menacé :

"Je suis à l’hôpital actuellement, j’ai eu un accident de voiture. J’ai le putain de cou cassé et pourtant je vais quand même te déf**cer avec un cou comme ça, je te jure. Quand tu viendras sur la côte mec, j’espère savoir que tu seras là, qu’on s’affronte en face à face. Un affrontement en un contre un pour voir ce qu’il va se passer entre toi et moi. Je veux voir à quel point tu es un gangster, je veux voir à quel point tu es un vrai mec."

DaBaby a répondu à son (ex) beau-frère, avec un simple émoji en commentaire. Il semblerait que son goût prononcé pour la provoc’ ne le quitte pas, même dans ce genre de situation. Pourtant, après avoir mis dehors une femme et un bébé de trois mois, il devrait se faire tout petit…