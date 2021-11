Soulja Boy clashe à nouveau Kanye West

Cette fois, les insultes sont de sortie.

Soulja Boy a toujours eu le don pour faire parler de lui, un talent qu'il partage notamment avec Kanye West, autre gros égocentrique du rap game US. Les deux artistes devaient d'ailleurs collaborer sur "Donda", l'album de Kanye sorti récemment. Sauf que Yeezy a visiblement enlevé le couplet de Soulja du projet, et ce sans en avertir Soulja. Il ne lui avait d'ailleurs donné aucune explication. Mais récemment en interview, Ye s'est lâché et a carrément déclaré que le couplet de Soulja était pourri, raison pour laquelle il l'avait supprimé de l'album.

Kanye West says he took Soulja Boy off of DONDA because his verse wasn’t good???????? pic.twitter.com/xQBICGcCRe — Hip Hop Ties (@HipHopTiesMedia) November 5, 2021

On imaginait mal Soulja Boy encaisser la nouvelle sans réagir. La réaction est là, et elle est plutôt violente. Le rappeur a littéralement explosé lors d'un live sur ses réseaux sociaux, et il n'a pas hésité à insulter copieusement Kanye West. "Tu aurais dû m'écrire et me dire que le couplet n'était pas bon. Ne va pas sur une putain d'émission publique pour dire le contraire de ce que tu m'as dit en face. Dis le moi en face que c'était de la merde, baltringue. Qui t'a coupé les cheveux ? Qui t'a coupé les cheveux ? C'est de la merde mec", a déclaré Soulja pendant son live.

Il ne s'arrête pas là : "Ton album c'était de la merde, n*gro. Et tu crois que tu peux décider de ce qui est bien ou pas. Mets le sur Internet, tu verras les gens pourront décider de ce qui est bien ou pas". Il continue ensuite à insulter Kanye West en criant notamment qu'il n'a même pas écouté le projet, que tout le monde lui dit que c'est de la merde. Une chose est sûre, c'est certainement loin d'être fini ce clash entre Soulja Boy et Yeezy.