Lil Uzi Vert saute dans la foule, on lui vole son diamant !

Ce qui devait arriver… arriva.

Lil Uzi Vert a partagé une anecdote concernant son diamant implanté sur le front. Selon ses dires, le bijou lui aurait été arraché lors du Rolling Loud Festival.

En début d’année, le rappeur de 26 ans avait affolé la Toile lorsqu’il s’était fait poser un diamant de 24 millions de dollars sur le front. Une décision qui avait fait couler beaucoup d’encre et fait réagir les internautes et quelques personnalités, jusque dans l’hexagone. Entre les moqueries de Soso Maness et le coup de gueule de Sadek, l’extravagance de Lil Uzi Vert n’était pas passée inaperçue.

Le week-end dernier, celui qui s’est également fait tatouer la langue a partagé une anecdote sur le bijou en question. Présent à une soirée organisée par Jay-Z à New-York, pour les 18 ans de son club 40/40, Lil Uzi Vert a avoué avoir presque perdu son diamant. Plus précisément, on lui a arraché au festival Rolling Loud lorsqu’il il s’est jeté dans la foule. Il explique : "J’ai donné un concert à Rolling Loud, j’ai sauté dans la foule et ils me l’ont arraché en quelque sorte". Il rajoute ensuite : "Je me sens bien. J’ai toujours le diamant donc je me sens bien". Même s'il a pu le récupérer, l’artiste a tout de même dû avoir une petite frayeur. On parle ici de 24 millions de dollars et d’un bijou qu’il a commencé à payer en 2017 ! Lui qui l’avait remis (après l’avoir enlevé quelque temps) spécialement pour le festival… c’est vraiment pas de chance !

Aujourd’hui, Lil Uzi Vert a décidé de ne plus porter le diamant en public et l’a remplacé par un piercing, un choix peut-être plus judicieux. Quoi qu’il en soit, son anecdote aura fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux, qui se sont régalés.

Je me demande combien ça coute sur le marché un diamant porté par lil uzi vert — ???? BITCH I’M COW (@flocodutiek) September 6, 2021

"Règle numéro 1 quand tu as un diamant de 24 millions de dollars implanté sur le front : ne SURTOUT PAS plonger la tête la première dans une foule de gens".