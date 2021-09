Kanye West violemment clashé par Soulja Boy

Soulja Boy ne digère pas de ne pas être sur "Donda".

Soulja Boy ne se remet d'être le seul à artiste à avoir envoyé un couplet pour "Donda" et a finalement ne pas apparaître sur le projet pharaonique de Kanye West. Il n'a pas aimé se faire évincer du morceau "Remote Control" avec Young Thug et s'est justifié en postant des captures d'écran de ses échanges avec Yeezy. Mais, comme souvent avec lui, il s'est pas arrêté là. Il a été beaucoup plus loin dans la provocation en rappelant qu'il était le premier rappeur à avoir couché avec Kim Kardashian, bien avant son mariage avec Kanye West. Vexé, il a donc sorti les gros dossiers...

Alors qu'il a déjà écrit sur les réseaux sociaux que Kanye West pouvait aller "se faire f*utre", Soulj Boy ne relâche pas la pression sur l'auteur de "Donda" et il a donc parlé des sujets qui fâchent, celui de Kim Kardashian en premier lieu. Il a en effet affirmé qu'il était déjà avec elle bien avant qu'elle ne devienne une icône de la culture pop... Après, le rappeur de Chicago est devenu un spécialiste de ce genre de choses et aime clamer qu'il a été le premier à faire ceci ou cela, c'est devenu un running gag dont on ne sait pas vraiment s'il y croit vraiment ou s'il en joue. Toujours est-il qu'il a appliqué cette méthode à la future-ex-madame West.

"J'ai été le premier rappeur avec @kimkardashian. Pas toi @kanye west."