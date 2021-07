Kodak Black jette 100 000 dollars dans l’océan !

Un geste improbable effectué après avoir clashé tous les membres de son label.

Kodak Black s’en est pris aux artistes de son label Sniper Gang. Le rappeur s’est lancé dans un règlement de compte sur Instagram et a fini par balancer à l’eau des milliers de dollars.

De nombreux rappeurs (notamment américains) sont réputés pour leur excentricité ou pour leurs actions provocantes voire même choquantes. Faire étalage de son argent est monnaie courante dans le rap game et 6ix9ine en est le parfait exemple. Aujourd’hui, c’est Kodak Black qui choque la Toile en enchaînant des actions plus farfelues les unes que les autres. Lui qui avait changé des choses dans sa vie à sa sortie de prison semble désormais traverser une phase particulière.

L’interprète de "Last Day In" a d’abord commencé par s’attaquer aux artistes signés sur le label Sniper Gang. Mardi 29 juin, c’est sur Twitter que l’artiste s’est exprimé : "Je ne signerai plus de rappeurs. C’est n***gas sont ingrats". Il poursuit : "Rien à f**tre de l’amitié, je fais du business". Il s’est ensuite concentré sur son ami d’enfance Jackboy également membre du Sniper Gang. Il lui reproche de ne pas être reconnaissant alors qu'il lui doit son succès et son argent. C’est lors d’un live Instagram que Lil Jack lui a répondu. Quand des fans lui ont posé des questions sur le beef, il a d’abord souhaité prendre de la distance : "Je réponds que dalle. J’ai rien à dire sur les gens" a-t-il dit entre autres. S’en est suivi un long discours sur le rap, sa carrière et sur les millions qu’il se fait au quotidien. Cependant, l’atmosphère calme et sereine n’aura pas duré bien longtemps. Au bout d’un moment, l’interprète de "Protecting my Energy" a changé son discours concernant Kodak Black. Il a déclaré : "Je vais te dire direct mec, t’es un p**tain de vaurien".

Il semblerait que Kodak Black ait voulu lui aussi prouvé qu’il avait de l’argent. Il a partagé une vidéo dans laquelle on le voit à bord d’un bateau avec une grosse liasse de billets à la main. Jusqu’ici tout aller bien, jusqu’à ce que le supporter de Donald Trump se mette à jeter tous ses billets dans l’océan. Une scène surréaliste qui a fait mal au cœur à un bon nombre d’internautes sur les réseaux sociaux.

On n’aura qu’une seule question pour Kodak Black... pourquoi ?