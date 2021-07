Booba tacle méchamment Kaaris

Il le gaze sur son poids.

C'est presque devenu une tradition. Tous les matins, on va faire un tour dans les stories du compte Instagram de la Piraterie. Et il faut avouer qu'on est rarement déçu. Entre ceux qui font des reprises de Booba, de la promo pour le Duc ou ses artistes proches et/ou la marque de fringues, se glisse toujours un petit dossier sur Rohff, Gims ou Damso. Ce matin, c'est Kaaris qui en prend son grade alors que le rappeur de Sevran a annoncé son nouveau titre, "Hallyday", pour vendredi 2 juillet. Le Duc n'a pas pu manquer la publication de Ris-Ka et l'a évidemment shooté. Comme un gamin, il s'en est pris à son poids... Quand ce n'est pas son ex ou ses chiffres, B2O trouve toujours quelque chose pour piquer celui avec qui il aurait pu gagner des millions dans l'octogone si l'histoire avait été au bout...

"@kaarisofficiel1 ahhhhh enfin !!! Tu rentres à la campagne avec ton petit ensemble Celio ? T'as grossis nan ? T'as l'air gros en tout cas. Et t'es moche."

Il faut bien avouer que c'est bête, méchant mais drôle et que le Duc ne manque pas d'humour, fut-il basique. Dans la publication originelle, Kaaris annonçait juste que "Hallyday, ça arrive là". C'était suffisant pour se faire reprendre de volée...

Si ça ne vole parfois pas très haut, il faut avouer que si Booba n'égayait pas le rap français par ses clashs à répétition, parfois, on s'ennuierait presque...