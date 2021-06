Styles P : "Biggie est le meilleur MC qui ait jamais existé"

Styles P a parlé, et ça va faire du bruit.

Savoir qui est le GOAT, le meilleur rappeur de tous les temps, voilà une question qui a commencé à animer les fans de rap dès les années 80, alors que ce mouvement venait à peine d'exploser. Des discussions bien souvent interminables, même si avec le temps on remarque qu'on retombe souvent sur les mêmes noms : 2Pac, Biggie, Rakim, Nas, Jay-Z, Drake, Grandmaster Flash, KRS-One ainsi que quelques autres, en fonction des sensibilités et des arguments de chacun. Cette fois, c'est Styles P qui a donné son avis sur le sujet et on peut dire qu'il est plutôt tranché.

Lors de son passage chez le Bigface Gary Show, Styles P a en effet déclaré que Biggie était le plus grand MC qui ait jamais existé. L'interviewer répond alors que si P affirme ça, c'est simplement parce que Biggie est mort et que ça lui donne une aura légendaire. Absolument pas, répond l'ex-membre des Ruff Ryders : pour lui, ceux qui disent ça n'ont pas assez d'amour pour Biggie pour pouvoir vraiment le comprendre. Il s'envole ensuite dans une longue tirade, en le comparant notamment à Jay-Z et quelques autres.

Il explique notamment que contrairement aux autres légendes, Biggie a révolutionné le game, ainsi que son propre rap, entre son premier et son deuxième album. L'évolution de Jay-Z entre son premier et son deuxième projet ne serait pas assez flagrante pour Styles P. "Le deuxième album de Biggie était global. Tu comprends ce que je veux dire ? Tout a changé. Il a atteint un nouveau stade, encore plus haut, en touchant plus de gens. Il a été tellement fort qu'il a pu avoir l'audace de dire que son deuxième album serait à la fois son deuxième et son troisième album". Devant une telle déclaration d'amour de la part de Styles P, qui connait le game, on ne peut que s'incliner. D'autant qu'il n'a pas tord, qu'en pensez-vous ?