J.Cole & Diddy : ils mettent en scène leur beef

Maintenant que tout va bien, il vaut mieux en rire.

Des années après leur altercation, J.Cole et Diddy ont désormais fait la paix et le prouvent. Une vidéo dans laquelle les deux artistes font semblant d’être prêts à se battre a été partagée par le patron de Bad Boy Records.

On dit que souvent que la sagesse vient avec l’âge et il semblerait que ce soit le cas pour Diddy et J.Cole. En 2013, à l’after-party des MTV Video Music Awards, une embrouille avait éclaté entre les deux monstres du rap game us. Les raisons de l’altercation ont été nombreuses et différentes selon les versions. Pour certains, J.Cole se serait interposé lorsque celui qui se fait désormais appeler Sean Love avait voulu s’en prendre à Kendrick Lamar (en 2021, cela n’a pas vraiment changé). Selon d’autres rumeurs, Diddy se serait emporté en voyant Cole draguer sa petite-amie de l’époque, la chanteuse Cassie. Quoi qu’il en soit, cette histoire fait aujourd’hui partie du passé. J.Cole est d’ailleurs revenu dessus sur le morceau "Let Go My Hand" présent sur sa mixtape "The Off-Season" sorti récemment. Il disait : "Ma dernière embrouille était avec Puff Daddy, qui aurait pu l’imaginer ? J’ai acheté l’album de ce n**ga quand j’étais en cinquième et je l’ai tellement écouté qu’on aurait pu croire que mon rappeur préféré c’était Puff. À l’époque, je connaissais que dalle, aujourd’hui j’en sais trop". Le rappeur est peut-être plus à l’aise pour parler de leur altercation, maintenant que l’eau à couler sous les ponts.

Désormais, les deux artistes font même des vidéos ensemble. Le 9 juin, l’homme d’affaire de 51 ans a partagé une vidéo de lui et J.Cole sur Instagram. On les voit sur un balcon prêt à prendre la pose lorsque le basketteur d’un jour a monté les poings comme s’il était prêt à se battre. Un geste qui a beaucoup fait rire Diddy qui a immédiatement joué le jeu. Une scène pleine de complicité et surtout d’amour comme Diddy l’a exprimé lui-même dans la description de sa vidéo. Comme quoi, un beef ne doit nécessairement durer toute une vie ! D’autres rappeurs devraient en prendre de la graine.