Booba en remet une couche sur SCH

Il attaque avec les chiffres

On ne sait pas ce qui se passe en ce moment avec Booba mais il semble bien qu'il ait décidé de changer de cibles et de renouveler son stock d'ennemis. Exit donc les Kaaris, Gims, Rohff ou La Fouine, le voilà maintenant aux trousses de Zola et SCH. Pourquoi, comment ? On ne comprend pas bien. Se sent-il menacé par une nouvelle génération de rappeurs qui font mieux que lui ? Lui qui aime tant l'adversité et le conflit, en a-t-il marre que ses "anciens" ennemis ne lui répondent plus et le snobent, le laissant s'agiter seul dans le désert ? Il semble que pour SCH, il y ait un début de réponse : les chiffres. Un des thèmes favoris du Duc quand il envoie des scuds. Le problème avec le rappeur Marseillais, c'est que ceux de "Jvlivs 2" sont meilleurs que ceux d'"Ultra" et que l'album de Booba passe finalement au second plan. Et ça, le Duc, fier et sûr de lui, ne peut l'accepter. Alors il frappe et se moque du fait que SCH n'ait aucun single classé dans le top. Mais c'est oublier que "Jvlivs 2" est un tout et pas un assemblage plus ou moins homogène de titres, c'est une histoire qui s'écoute dans un ordre précis et qui n'a pas pour vocation à sortir un hit d'un ensemble cohérent. C'est plus qu'un simple album, un album concept que le Marseillais respecte à la lettre. Toujours est-il que Booba se sert de ce biais pour continuer à se moquer de SCH. Dans une story du compte Instagram de la Piraterie (son compte en réalité), il frappe en publiant une image du dernier Top Single :

"Mais il est où SCH le numéro 1 du Top albums ? Il a zéro hit ? J’y comprend plus rien !”

Mais comme si ça ne suffisait pas, il s'en prend aussi à certains de ses feats, notamment ceux avec Gims et Jul. Des titres titres qu'il qualifie de "Tuba".

A noter que Jul est visé aussi et que c'est également la première que Booba s'en prend à lui. L'OVNI va-t-il devenir la prochaine cible du Duc ? Après tout, s'il est jaloux des chiffres, ce serait presque logique vu ce que vend le Marseillais...