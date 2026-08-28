Par Remi Gene

Rappeur, mais surtout acteur dans le film culte "Menace II Society", Samuel Monroe Jr est décédé hier à l'âge de 52 ans après une longue bataille contre la méningite.

Il y a des films qui marquent un peu plus leur époque que d'autres, et pour les fans de rap qui ont vécu dans les années 90, "Menace II Society" faisait partie de ceux-là. Sorti juste après que la vague "gangsta rap", portée par NWA, ne déferle sur les Etats-Unis puis sur le monde entier, le film se déroule à Los Angeles, dans un contexte miné par les tensions communautaires. Une fiction très réaliste, qui raconte à merveille le cercle vicieux qui piège de nombreux jeunes du ghetto dans ce contexte tendu. Un des acteurs du film, Samuel Monroe Jr, vient malheureusement de décéder à l'âge de 52 ans.

C'est un long combat contre la méningite, maladie extrêmement grave, qui aura eu raison de l'acteur qui incarnait le cousin d'Ilena dans le film "Menace II Society". Un rôle à la fois secondaire, mais aussi très central, puisque c'est lui qui, avec son gang, finira par abattre Sharif et Caine à la toute fin du film pour se venger de l'humiliation infligée par Caine, qui avait donc mis Ilena enceinte, avant de ne pas assumer la paternité, de la rejeter, puis de tabasser son cousin quand il est venu demander des explications.

Mais la carrière de Samuel Monroe Jr ne se limite pas à "Menace II Society", même s'il s'agit clairement d'un de ses films les plus impactant dans la culture. On le retrouvait aussi dans d'autres films, qui ont eu pas mal de succès aux Etats-Unis notamment auprès de la communauté afro-américaine, comme le film d'horreur "Tales From the Hood", la comédie "Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood", "Set it Off", et bien d'autres. Au total, on compte une vingtaine de films et quelques séries dans sa filmographie.

Malheureusement, l'acteur natif de Los Angeles (on comprend pourquoi le film "Menace II Society" était si réussi : beaucoup d'acteurs ont vraiment connu ce qu'ils nous racontent à l'écran), a donc dû baisser son rythme depuis plusieurs années pour tenter de faire face à sa maladie, qui aura eu raison de lui le 27 août. C'est sa mère qui a annoncé la terrible nouvelle sur Facebook, et on adresse évidemment nos condoléances à tous ceux qui ont grandi avec ce film légendaire.