Donkey : Le Spin-Off de Shrek a annoncé sa date de sortie

L’univers de Shrek continue de s’étendre. Après l’annonce très attendue de Shrek 5, c’est désormais le spin-off centré sur Donkey qui fait parler de lui.

L’univers de Shrek continue de s’étendre. Après l’annonce très attendue de Shrek 5, c’est désormais le spin-off centré sur Donkey qui fait parler de lui. Le personnage culte doublé par Eddie Murphy aura droit à son propre film, dont la date de sortie officielle vient d’être dévoilée : rendez-vous est pris pour le 30 juin 2028.

Un projet très attendu dans l’univers de Shrek

Ce nouveau long-métrage s’inscrit dans la volonté de DreamWorks de relancer l’ensemble de la franchise Shrek, qui reste l’une des plus populaires de l’animation moderne. Après le succès des films principaux et du spin-off du Chat Potté, le studio mise désormais sur Donkey, personnage emblématique et pilier comique de la saga.

Selon les premières informations, le film devrait explorer une histoire centrée sur l’origine et la vie personnelle de Donkey, loin de son rôle de simple compagnon de Shrek. Un choix qui promet un ton encore plus décalé et centré sur l’humour.

Eddie Murphy de retour au micro

Autre élément qui excite déjà les fans : le retour confirmé de Eddie Murphy, voix historique de Donkey en version originale. L’acteur avait déjà laissé entendre son enthousiasme à l’idée de reprendre ce rôle culte, qu’il incarne depuis le premier Shrek en 2001.

Son retour garantit une continuité forte avec la saga originale et devrait séduire les fans de la première heure.

Un calendrier stratégique pour DreamWorks

Ce spin-off sortira après Shrek 5, prévu pour 2027, confirmant une stratégie claire : transformer l’univers de Shrek en véritable franchise étendue, à la manière d’autres grands univers d’animation.

Avec cette sortie prévue en 2028, DreamWorks montre qu’il compte installer durablement ses personnages phares sur le devant de la scène.

Un retour en force de la saga Shrek ?

Entre nostalgie et nouvelles histoires, ce projet autour de Donkey pourrait bien devenir l’un des événements majeurs de l’animation de la fin de décennie. Reste désormais à voir si le public répondra présent pour ce personnage aussi bruyant qu’attachant.

Une chose est sûre : Donkey n’a pas fini de parler… et de chanter.