"Vous êtes des bât*rds c'est pas bien" : Lartiste réagit aux tacles sur son film "Atoman"

Dans le film, Lartiste incarnait le premier superhéros marocain/amazigh de l'histoire du cinéma, masi tout ne s'est pas passé comme prévu.

Le passage de l'industrie musicale à celle du cinéma n'est pas toujours chose facile, surtout pour les rappeurs. Si on a quelques exemples de réussite, notamment du côté de Fianso chez nous en France, d'autres expériences au cinéma ont eu des destins plus malheureux. Lartiste est en train d'en faire l'amère expérience, lui qui était à l'affiche du film "Atoman" dans le rôle principal, celui du super-héros Amazigh qui cherche à se venger d'une tentative d'assassinat. Devant les nombreuses critiques envoyées à l'encontre du film, Lartiste a pris la parole sur ses réseaux.

Vous êtes des bâtards c'est pas bien.

Après avoir visionné quelques extraits du film, il faut effectivement se rendre à l'évidence : on n'est clairement pas sur le meilleur film de super-héros de tous les temps. Le pitch de départ était plutôt intéressant, même s'il restait très "classique", mais la qualité des effets spéciaux, ainsi que des dialogues, notamment dans la scène avec Samy Naceri, laisse à désirer. Alors forcément, les internautes n'ont pas lâché le chanteur, en qualifiant son œuvre de "pire film de tous les temps", alors même que ce n'est pas lui qui s'est chargé de la réalisation, ni du montage.

Vous êtes des batards c’est pas bien 🤦‍♂️ — Lartiste (@TheRealLartiste) September 4, 2025

Lartiste a d'ailleurs réagi à plusieurs reprises sur Twitter, en expliquant qu'il n'avait pas écrit ni réalisé le film, qu'il avait découvert le résultat final à sa sortie comme tout le monde. Mais aussi qu'il avait passé un bon moment lors du tournage, et qu'il trouvait que malgré tout, le film était plutôt "familial" et qu'il trouvait ça plutôt sympa pour les enfants.

Mesdames messieurs



Je n’ai pas écrit ce film, je ne l’ai pas réalisé.



Cependant j’ai aimé le faire et j’apprécie les gens avec qui j’ai travaillé pendant 2 mois et demi.



Quand au résultat final je l’ai découvert le jour de l’avant première.



Je vous remercie pour vos retours… — Lartiste (@TheRealLartiste) September 6, 2025

Quoiqu'il en soit, Lartiste assume le bail, et ne s'est pas démonté devant les critiques, devant lesquelles il n'a pas fait l'autruche, et a même souvent répondu. Courageux de sa part !