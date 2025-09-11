Benny Adam et Lartiste dévoilent le très beau clip de "Quand elle danse"

Là clairement, la DA du clip de Benny Adam et Lartiste a été travaillée !

Plutôt du côté beatmaking à la base, Benny Adam s'est aussi fait une solide réputation en passant derrière le micro. Niveau chant, il se débrouille très bien et il l'a encore prouvé cet été en dévoilant un morceau en compagnie de Lartiste. Un titre qui s'appelle "Quand elle danse", et qui vient d'avoir droit à son clip !

Une vidéo à la DA très travaillée, avec une ambiance marocaine très bien retranscrite, et même un peu d'humour au début de la vidéo, avec al voix off qui se prend un "la ferme" assez efficace. Dans le clip, on peut voir Benny Adam assister à un spectacle de danse dans ce qui ressemble à un cabaret chaabi, avec une jolie danseuse qui fait tourner les têtes, ce qui est le thème du morceau. Plus tard, c'est Lartiste qui prend le relai, sur scène, en habit traditionnel, micro en main.

Un clip très bien réalisé, avec de gros efforts sur le décor, les costumes, bref, du travail de pro, réalisé par Jawad Kassar.