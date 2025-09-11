"Ma team, rdv au cinéma !" : Jul s'invite au ciné pour diffuser son concert du Stade de France

C'est une grande première pour le rappeur marseillais

Jul, bientôt sur vos écrans !

C'est un phénomène que l'on voit de plus ces derniers temps : de nombreux artistes s'invitent dans les salles de cinéma pour rediffuser leurs concerts, et les rappeurs n'échappent pas à la règle, au vu de leur succès écrasant dans les charts et les top ventes. Car oui, aujourd'hui, les rappeurs vendent plus que des Patrick Bruel, des Mylène Farmer ou Renaud, et ça les salles de ciné l'ont très bien compris en invitant ceux qui cassent le game dans le milieu du rap.

En septembre 2023, c'est Orelsan qui ouvrait la voie avec un de ses concerts de 2022 diffusé dans plus de 400 salles de cinéma, suivi de très près par SCH, qui se payait le luxe du grand écran avec la diffusion de son concert au Vélodrome la même année.

Mais en 2025, c'est un autre rappeur qui va investir les salles de cinéma : Jul ! Alors que le J est en pleine promotion de son prochain album gratuit "On a pas peur", il n'a pas manqué de poser un petit message sur son compte Instagram pour annoncer la bonne nouvelle, invitant toute sa team à le rejoindre au cinéma :

"Ma team rdv au cinéma. J'vais diffuser mon concert au Stade de France en entier le 30 octobre, 1er novembre et 2 novembre pour que tout le monde puisse en profiter. En France Belgique Luxembourg et la Suisse, partout où j'ai pu passer !!! Les tickets seront bientôt dispos sur doretdeplatineshop.com. On est pas sur grand écran nouuuuus ?" - Jul

C'est donc son concert du 26 avril dernier au Stade de France - celui là même où il avait explosé le record officiel de spectateurs présents avec 97 000 spectateurs - qui sera diffusé les 30 octobre, 1er et 2 septembre prochains. Si la billetterie n'est pas encore officiellement ouverte, préparez vous à une guerre : les billets pour le concert s'étaient vendus en quelques minutes à peine, alors on imagine que ce sera pareil pour le concert diffusé au cinéma.