Kendrick Lamar bientôt dans un film réalisé par les créateurs de South Park

Après avoir fait régné la terreur dans le rap US en 2024, Kendrick Lamar prend al direction du cinéma.

Est-ce que Kendrick Lamar a "fini le jeu" du rap, expression que les gens aiment bien utiliser pour dire qu'il a fait le tour de la question ? Ici, on pense que non : pour nous il a encore des choses à confirmer, mais il faut aussi avouer qu'il a fait très fort ces derniers mois, en rendant un diss track viral dans le monde entier, une première dans l'histoire du rap game. Il a même rappé à la mi-temps du Super Bowl. Du coup, on imagine que le rappeur a eu envie de voir autre chose : le voilà en effet embarqué dans une aventure au cinéma, avec les créateurs de South Park !

Cela fait plusieurs mois que la rumeur est sortie sur Internet : Kendrick Lamar serait en train de tourner "secrètement" (pas tant que ça au final) dans un film qui serait réalisé par les créateurs de la série animée culte, "South Park", connue pour son ton provocateur et polémique (mais tellement drôle). Le film s'appelle apparemment "Whitney Springs", et il devrait normalement sortir le 11 juillet 2025 sur Paramount+.

New Kendrick Lamar comedy movie titled "Whitney Springs" out July 11th📍



On Paramount+



- "A black man interning as a slave re-enactor at a living history museum finds out that his white girlfriend's ancestors once owned his."



directed by Trey Parker the creator of ‘South Park’… pic.twitter.com/P3qrh4GN34 — SOUND | Victor Baez (@itsavibe) March 5, 2025

Et à la lecture du "pitch", on se dit qu'on pourrait bien avoir droit à une comédie assez culte : "un homme noir en stage dans une reconstitution de l'esclavage pour un 'musée vivant' découvre que les ancêtres de sa petite amie blanche possédaient les siens". Comme toujours avec les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, on est sur des sujets assez brûlants, mais ils ont l'habitude d'aborder tout ça avec pas mal d'humour et de justice.

On se demande comment ils ont fait pour convaincre Kendrick Lamar de jouer dans leur film qui ressemble à une grosse farce, mais on a hâte de voir ce que ça va donner !