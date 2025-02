Kendrick Lamar continue à faire pleuvoir les records dans le rap US

Avec "Not Like Us", certains de ses albums classiques et le show du Superbowl, Kendrick est en train de battre tous les records.

Le show de Kendrick Lamar n'a pas fait l'unanimité partout, mais globalement, sa performance a été saluée par beaucoup de gens. Il faut dire que, si la scénographie n'a pas été la plus impressionnante de l'histoire, les symboles étaient très forts, tout comme le fait de rapper "Not Like Us" avec Serena Williams qui vient danser le C Walk sur scène. Ce qui est sûr, c'est que "l'effet Super Bowl" s'est fait ressentir pour Kendrick, avec des chiffres qui explosent. Mieux, le rappeur de Compton commence à faire tomber de vrais records, comme celui du nombre d'auditeurs par mois par exemple. En effet, et c'est peut-être là le record le plus important pour mesurer l'impact qu'a désormais le rappeur dans l'industrie musicale actuelle : Kendrick Lamar devient le premier rappeur à dépasser les 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Un vrai record impressionnant, qui couronne K.Dot en tant que nouveau "numéro 1 du rap game", en tout cas pour le streaming. Mais ce n'est pas le seul record qui vient d'être battu par l'artiste. Comme vous vous en doutez, les gens se sont rués sur la discographie de Kendrick Lamar après le Super Bowl. Résultat, ses ventes augmentent, mais on ne s'attendait pas à ce que ça provoque un tel phénomène : K.Dot est devenu le premier rappeur de l'histoire à avoir 3 albums simultanément dans le top 10 du Billboard 200, le classement des ventes d'albums aux USA. "GNX" se retrouve à nouveau à la première place, "DAMN" est classé 9ème, et "Good Kid, m.A.A.d city" est classé dixième. Tout simplement du jamais vu dans l'histoire du rap US. Félicitations à lui !