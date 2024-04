Booba : "Ourika" est un succès mondial !

La série n'en finit plus d'exploser !

La série "Ourika", pensée et co-écrite par Booba, n'en finit plus de cartonner sur Amazon Prime. Alors qu'une saison 2 est déjà évoquée, une nouvelle statistique folle vient de tomber. Déjà numéro 1 des visionnages dans plus de 10 pays différents le 31 mars dernier, le projet vient de franchir un nouveau palier : il intègre le top 3 mondial des visionnages sur la plateforme. Une performance exceptionnelle, d'autant plus qu'aux États-Unis, la série s'insère désormais dans le top 7. De quoi faire les yeux doux à Hollywood...



Inspiré par l'histoire de François Thierry, ancien patron de l'Office central pour la répression contre le trafic illicite de stupéfiants, le bébé du Duc atteint donc les sommets, et il s'en félicite ainsi que son équipe :

Top 7 USA top 3 Mondial le triomphe d'Ourika le travail d'une équipe en or 🔥 #ourika @PrimeVideoFR 🏴‍☠️ pic.twitter.com/QVP25L0DWY — Booba (@booba) April 4, 2024