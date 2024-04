Booba : sa série "Ourika" est inspirée d'une histoire vraie

Celle de l'ancien patron des stups, François Thierry.

Booba a pensé et co-écrit "Ourika", une série qui fait un véritable carton sur Amazon Prime. Tant est si bien qu'elle pourrait rapidement avoir une saison 2. Pour ceux qui l'ont vu, l'authenticité du film ainsi que la véracité de certains faits leur laissaient à penser que la trame était inspirée de faits réels. C'est le cas comme l'a expliqué celui qui a créé la fiction avec le Duc, l'ancien policier Clément Godart, à Allociné. "Ourika" est en effet inspiré de l'histoire de François Thierry, ancien patron de l'Office central pour la répression contre le trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS, devenu l'Office anti-stupéfiants ou OFAST depuis 2020) qui décrivaient les méthodes de surveillance des livraisons de drogues. Mis en cause pour ses liens avec un grand caïd, il a ensuite été accusé d'avoir permis à la drogue de rentrer massivement sur le territoire français. Il a d'ailleurs été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs et son procès est toujours en cours.

"La construction de cette série aussi résulte d'une volonté de parler aux gens. On ne s'imagine pas ce fléau qui est très universel aujourd'hui dans le monde. On le fantasme mille fois dans la vie réelle ou dans les films, mais les gens ne connaissent pas vraiment l'envers du décor. On veut expliquer cet envers du décor qui fait partie intégrante de notre société aujourd'hui."

Marine Francou, directrice de collection et scénariste d'"Ourika" qui a également travaillé sur la série "Engrenages" dont on connaît le réalisme ajoute :

"C'est expliqué de manière très pédagogique au fil des épisodes de la saison et la série rend ça romanesque, mais tout est très réel. On a mis dans le personnage de William cette idée, avec la complicité de son chef, de mettre en place ce système de livraison surveillée qui est une méthode inventée par l'OCRTIS. Et avec le personnage de Driss Jebli, on fait le lien avec le baron de la drogue Sophiane Hambli dont le camion blindé de tonnes de cannabis a été saisi devant son appartement boulevard Exelmans. Le réel sert notre dramaturgie puisque qu'on a cherché à explorer cette dépendance entre le voyou et le flic. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, ils ont besoin l'un de l'autre."

C'est sans doute pour toutes ces raisons, mais aussi grâce à la présence de B2O, qu'"Ourika" rencontre le succès et qu'elle aura certainement une saison 2.