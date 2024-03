Kofs héros d'une série TF1

Dans un rôle un peu inhabituel pour lui.

Si les rappeurs qui ont percé dans le rap et ont voulu par la suite se lancer dans le cinéma sont nombreux, pour Kofs, la question ne s'est pas vraiment posée dans ce sens. Ça fait longtemps que le marseillais fait les deux, lui qui avait déjà un rôle important dans "Chouf" en 2016, bien avant qu'il perce dans le rap. Depuis, il a multiplié les rôles et diversifié un peu son registre, avec une apparition dans une comédie d'Alain Chabat, mais cette fois, on va carrément le retrouver sur TF1, dans la nouvelle production de la chaîne.

La série s'appelle "Mercato" et sa diffusion commencera le 14 mars prochain. Il s'agit d'une série à la fois comique et policière, dont le scénario a été imaginé par Jérémie Marcus. Aux côtés de Kofs, on retrouvera quelques noms connus des comédies françaises comme Arnaud Ducret ou encore Pierre-François Martin-Laval, ainsi que d'autres jeunes acteurs comme Ilies Kadri et Manon Azem. Dans la série, Kofs jouera un rôle qui sera peut-être un peu inhabituel pour lui : celui du policier marseillais Ange Colona (probablement Corse aussi), qui va accueillir le flic parisien joué par Arnaud Ducret pour lui montrer comment ça se passe à Marseille.

Un moment qui risque d'être assez drôle à voir. La série compte 8 épisodes, qui seront diffusés tous les jeudi (on imagine, vu que la diffusion débute un jeudi). Kofs rajoute donc une corde supplémentaire à son arc d'acteur. Pour les marseillais, un event a été organisé ce 12 mars avec un match de football entre le Ducret FC et le Kofs FC, au stade Wegan, de 13h jusqu'à 16h.