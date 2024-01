Kofs dévoile son admiration pour Salif

Salif, le vrai roi sans couronne du rap fr?

Salif fait partie des figures mythiques du rap français, pourtant, sa renommée n'a jamais dépassé la sphère du rap. Et même au sein du game, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, ne savent plus exactement qui c'est ou ce qu'il a fait dans cette musique. Membre du collectif IVMYPEOPLE, mais aussi élève de la grande école de rap de Boulogne (la meilleure en France à l'époque) repéré par Zoxea, il aura fait partie de certaines des plus grandes aventures du Rap FR. Et les vrais amateurs de rap se souviennent de la force de ses couplets.

Comme Kofs, le marseillais qui vient de faire son retour avec un nouvel album, "Après Minuit", sorti le 19 janvier. Le rappeur a les références de l'ancienne génération et forcément, lors de son passage chez GQ, il a glissé un petit mot sympa pour Salif : "C’est incroyable l’écriture. C’est devenu cliché de le dire. Ça m’énerve. Je pense qu’il ne faut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment il a arrêté. Il a tout arrêté. Franchement chapeau à lui. Moi je pensais qu’il allait revenir. Surtout comment il a été adulé. Moi personnellement, je serai revenu tu vois ? Mais lui il tient. Il garde sa ligne de conduite. [...] Reviens frérot. Reviens deux trois mois. On fait ce qu’on a à faire. Deux trois projets vite faits. Je khalass et tu repars tranquille".

Une admiration sincère de la part de Kofs, même si la suite de sa déclaration vous fera sans doute un peu plus rire : "Salif c’est Ziak. La tête de ma mère. Ça y est, je viens de réfléchir (…) c’est pour ça que j’écoute les deux en fait. C’est pour ça que j’ai écouté Salif et maintenant j’écoute Ziak. Arrêtez tout ! J’ai un scoop". En fait, c'est logique ! (ou pas)