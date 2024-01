Jul : Kofs se confie sur le leak de "Bande Organisée"

"Le morceau fuite et là on l’entend dans tout Marseille"

Le 19 janvier dernier, Kofs revenait dans le game avec son album de 14 titres "Après Minuit". Dans une interview accordée à Guillaume Pley dans le cadre de l’émission Legend, le rappeur marseillais s’est confié sur le leak d’un des plus gros hits de ces dernières années, à savoir "Bande Organisée".

Kofs a révélé que Jul était très remonté après le leak une semaine avant la sortie officielle du morceau que l’on connaît tous, surtout qu’il commençait à être écouté dans toute la cité phocéenne : "Le morceau fuite et là on l’entend dans tout Marseille. Mais ce n’est pas une façon de parler. Moi j’ai un frère qui avait un commerce sur le Vieux-Port et je suis posé avec mon frère au commerce et toutes les voitures mettaient Bande Organisée."

L’interprète du son "Le Fameux" a dévoilé également être secrètement satisfait et content de son côté à l’époque du leak : "Je ne savais pas si je devais être content parce que le morceau avait fuité ou mécontent. Le J avait les nerfs. On avait un groupe WhatsApp, c’était l’un de nous. J’étais obligé de faire le mec dégoûté sur le groupe WhatsApp avec le J, mais moi j’étais trop content. Je vais te dire j’étais le moins connu, je l’ai chanté à toutes les sauces de partout. J’étais le plus heureux. "

L’album "Après Minuit" propose des productions bien sombres, similaires au style du rappeur marseillais. Il n’y a aucun feat, ce qui est plutôt rare de nos jours.