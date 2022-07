50 Cent va sortir un film d'horreur très sanglant

50 Cent produit en ce moment un nouveau film d’horreur dans lequel il jouera le premier rôle. D’après les rumeurs, le film est si sanglant qu’il a fait s’évanouir une personne de l’équipe du film.

50 et son équipe, dont le réalisateur Josh Stolberg (Spiral), sont à fond dans le tournage de ce film effrayant à venir, du nom de “Skill House”. Dimanche 17 juillet, Stolberg a commenté un incident sauvage qui s'est produit sur le plateau pendant la production. Apparemment, lors du tournage d'une scène particulièrement sanglante, l'un des caméramans s'est évanoui. C’est sur son compte Instagram, en légende d’une publication plutôt saignante qu’il a raconté les faits :

"Putain de merde !!! Nous avons tourné une scène de meurtre hier soir et le caméraman est devenu tellement nauséeux en regardant à travers l'objectif qu'il s'est évanoui et que la caméra s'est écrasée au sol. Il a dû s'arrêter pendant une demi-heure pour que le médecin le remette sur pied. Il va bien maintenant et a continué plus tard dans la soirée mais… préparez-vous pour une merde folle !!!!!"