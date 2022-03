Kaaris va sortir un film sur Netflix

Grosse nouvelle pour Talsadoum.

Kaaris a bien fait trembler le rap français en ce début d'année, grâce à la sortie de son projet commun avec Kalash Criminel, "SVR". Un projet sombre, où ça kicke, pas trop de singles radios ou de morceaux pour passer en club. Alors qu'on croyait qu'il allait probablement revenir bientôt avec un projet en solo cette fois, le rappeur du 93 semble s'être engagé sur d'autres pistes. On a appris en effet qu'un film était en préparation pour Netflix, et cette fois, Dozo ne sera pas seulement acteur : il sera à l'initiative du projet !

Ce sera donc le premier long métrage de Kaaris. Le film s'appellera "Le Roi des Ombres", il a été tourné en 2022 et sera diffusé sur la plateforme Netflix à partir de 2023 probablement. Si K2A ne sera pas réalisateur, c'est lui qui a apporté l'idée de départ du film. Ce sera Marc Fouchard qui sera le real du film, lui qui a déjà officié comme réal pour "Break" ou "Hors de Contrôle". Le film s'inspire d'une ancienne légende ancestrale malienne et sera apparemment un drame familial basé sur la résilience.

Ouai @NetflixFR c’est comment ??? J’arrive bientôt avec mon film « Le Roi des Ombres » 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Ou47y5LBcc — KAARIS (@KaarisOfficiel1) March 10, 2022

Le tout, transposé à la banlieue parisienne. Kaaris sera donc entièrement dans son élément, et il s'agira de sa sixième expérience pour le grand écran, après "Fast Life", "Braqueurs", "Overdrive", "Lukas" et "Bronx", sorti en 2020. On espère voir le rappeur continuer son parcours au cinéma, en espérant qu'il va se voir proposer plein de rôles différents, comme on en propose à Fianso par exemple.