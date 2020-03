Asap Rocky, Cardi B, Young Thug... Les pires looks pour la Fashion Week !

Attention, ça pique les yeux...

En cette semaine de Fashion Week parisienne, la rédaction de Generations a décidé de vous passer en revue les meilleurs looks des rappeurs américains. Asap Rocky, Cardi B, Young Thug, Nicki Minaj, Kanye West (...) la plupart sont des modèles de la hype et deviennent même égeries de grands marques de renommée mondiale ; mais ça ne les a pas empêché de commettre des "Fashion faux pas". Les pépites sont toutes là !

ASAP ROCKY OU TA TANTE FATIMA ?

En plus d'être une référence du rap américain, Asap Rocky est une icône de la mode à l'américaine. Habillé par les plus grands couturiers du monde entier, on a pu assister en novembre 2018 à un gros "laisser-aller" lors du Gala de "LACMA". Ce style, c'est du n'importe quoi, et pourtant c'est signé Gucci.

DOJA CAT FAÇON POILS PUBIENS

La chanteuse qui commence à se faire un nom dans l'industrie musicale a un style qui lui est propre. La preuve : l'interprète de "Say So" a performé sur scène avec une tenue des plus légères. Pour cacher ses parties intimes, elle a choisi des strass noirs qui ressemblent étrangement a des poils pubiens.

LIL NAS X : COW-BOY FULL FUSHIA

Invité aux Grammy Awards, le prodige Lil Nas X est venu récupérer ses récompenses en tenue de cow-boy en référence à son succès planétaire "Old Town Road". Mais la tenue a été un peu trop revisitée façon "Village people". Son accoutrement rose fushia lui a valu plusieurs critiques notamment celles du rappeur chrétien, Troy. Ce dernier lui a reproché de porter des tenues trop féminines. Nous, on lui reproche juste cette tenue qui pique les yeux.

CARDI B : "WHERE ARE YOU ?"

Longtemps passionnée par la "sappologie", Cardi B a connu ses premières Fashion Week l'année dernière. Invitée de prestige sur plusieurs défilés parisiens en 2019, la rappeuse a arbore une tenue des plus étranges pour se promener en plein milieu du Trocadéro. Le pire dans cette histoire c'est que cette tenue hideuse portée par Bardi est le fruit du travail d'une grande maison de haute couture londonienne : Richard Quinn.

Peu avant, la nouvelle reine du rap américain s'était rendue à la cérémonie des Grammy Awards (2019). La seule et unique femme au monde a avoir reçu le prix du meilleur album de l'année avait véritablement marqué les esprits ce soir-là. Bardi s'est ramenée avec une tenue de sirène signée Thierry Mugler... Pas top non plus !

YOUNG THUG : LA MANNEQUIN INCOMPRISE

En 2016, la cover du projet "Jeffery" de Young Thug avait surpris l'audience ! Le rappeur avait présenté une pochette d'album en robe et petit chapeau façon défilé de mode parisien. En plus d'être une tenue surprenante, la robe est très laide. Mais le Thug semble se sentir à l'aise dans ce genre d'accoutrement. La preuve : il réitère l'expérience à plusieurs reprises.

LIL UZI VERT : PUNK A CHIEN ?

Entre le rap et le punk il n'y a qu'un pas si on regarde le style vestimentaire qu'adopte le rappeur Lil Uzi Vert. L'artiste controversé du rap jeu américain a fait plusieurs red carpet habillé en mode emo voir gothique. Un style d'adolescent en colère qui colle très mal à son flow naturel de rappeur thug...

NICKI MINAJ, VIERGE MARIE DES TEMPS MODERNES ?

Le logo est reconnaissable entre mille. En 2012, la rappeuse Nicki Minaj a assisté aux Grammy Awards. Sur le Red Carpet, elle s'est ramenée avec tenue façon "dark version" de "La Vierge Marie" signée Versace. Le rendu est assez criticable...

KANYE WEST OU UNE STATUE DE CIRE ?

Son look passe plutôt bien... Mais ses idées farfelues le poussent à la limite du "fashion faux pas" parfois. Dans le cadre de sa comédie musicale religieuse, Kanye West s'est teint avec de la peinture argentée. Avec sa marque de sappes "YEEZY", le rappeur avait jusque là lancé la mode du "retour au nude". Pour la peinture sur le visage par contre; on repassera.