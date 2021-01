Drake : "Certified Lover Boy" encore repoussé !

Champagne Papi ne sortira pas son album en janvier !

Il va falloir attendre encore avant de découvrir le futur album de Drake "Certfied Lover Boy". Il a décalé la date finale. La raison ? Il a quelques soucis de santé et préfère se concentrer sur sa convalescence.

Les rappeurs aussi ont leurs galères ! Tout comme Dr.Dre, Drake en est la preuve. Il a été blessé au genou droit il y a quelques mois. Celui qui a de nouveau battu un record sur Spotify a donc été opéré. Son intervention a été si lourde, qu’il a du mal à récupérer depuis. Et cet accident a des répercussions sur son travail.

"Certified Lover Boy" est sans aucun doute l’album le plus attendu ces dernières semaines. On le sait, dès que Drizzy livre un projet, il explose les scores. Sauf qu’après avoir repoussé la date de sortie en 2020, il avait affirmé que l’opus serait opérationnel ce mois-ci. Erreur ! L'artiste le plus streamé de la décennie vient de changer d’avis ! C’est sur son compte Instagram qu’on a appris la nouvelle. Dans sa story il écrit : "J'avais prévu de sortir mon album ce mois-ci mais entre l'opération et la convalescence mon énergie se concentre sur mon rétablissement. Je suis reconnaissant d'être de nouveau sur pied, je me sens en forme et prêt à finir l'album, mais CLB ne sortira pas en janvier. J'aspire à le partager avec vous tous en 2021".

Ce serait mentir que de dire que nous ne sommes pas déçus ! Mais vous le savez, c’est la santé avant tout. On a juste hâte qu’il revienne en force (et avec son sixième album en prime).

On croise les doigts et on y croit !