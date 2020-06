6ix9ine : découvrez "Trollz" !

Le feat de 6ix9ine avec Nicki Minaj est en ligne !

Après plusieurs semaines d'attente et l'incroyable succès de "Gooba", le deuxième titre de 6ix9ine, le titre "Trollz", un featuring avec Nicki Minaj est enfin en ligne et à l'heure où ces lignes sont écrites, il cumule déjà 5,3 millions de vues !

Rien n'a été simple pour ce morceau entouré de beaucoup de rumeurs et qui a aussi souffert de nombreux retards liés à la fois aux artistes mais aussi à la situation aux Etats-Unis après la mort de George Floyd le 25 mai dernier. Nicki Minaj a dû également subir de nombreuses attaques de la part de ses propres fans qui se sont déchirés quant à sa participation à un feat avec Tekashi, persona non grata dans le rap américain depuis qu'il a balancé les membres de son gang.

Mais pour les deux rappeurs, ce morceau plus calme mais tout aussi coloré que "Gooba" et tourné dans la maison où se cache 6ix9ine, sonne comme une vengeance car leurs couplets contiennent des attaques plus ou moins déguisées contre leurs ennemis.

6ix9ine dit par exemple :

"Je sais que tu ne m'aimes pas, tu veux me frapper/Tu ne veux pas de problèmes à ta fête ? Ne m'invite pas/Je ne m'inquiète pas pour toi, s'il vous plaît arrêter de parlez de moi/Vous parlez de moi parce que vous cherchez les problèmes." "I know you don't like me, you wanna fight me/You don't want no problems at your party? Don't invite me," he raps. "I don't worry 'bout you niggas, please stop talking 'bout me/Always talkin' bout me 'cause you looking for the clouty."

Mais Nicki tape aussi du poing sur la table et dit que tout le monde les imiter.

"Somebody ushered this nigga into a clinic/My flow is still sick, I ain't talkin' a pandemic/I write my own lyrics, a lot of these bitches gimmicks/They study Nicki style, now all of them wanna mimic,"

Découvrez "Trollz" en cliquant ici !