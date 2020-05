DMX provoque Jay-Z pour un Verzuz !

"Je préfère affronter mon ennemi juré" déclare-t-il dans cette vidéo. "Tu ne veux pas retourner à la base pour jouer des disques ? C'est ce que je dis, c'est ce qui devrait être fait. C'est une célébration. Nous célébrons la musique. Il a eu aussi quelques succès ! C'est pourquoi c'est ce que nous devons faire. Il peut jouer 'Money, Cash, Hoes', puis je peux jouer 'Money, Cash, Hoes' ", a ajouté DMX, faisant ainsi référence à sa collaboration avec Jay-Z datant de 1998."

Même si ça ressemble quand même un beef, N.O.R.E a insisté pour dire qu'il n'y avait pas de problèmes entre les deux artistes.

"Envoyez ça à Hov et dites-lui que DMX ne sera jamais son ennemi. Il est son frère et je les respecte et les salue tous les deux !"

Si DMX insiste autant pour faire un Verzuz contre Jay-Z, c'est qu'il est avant tout un grand compétiteur et que les deux légendes ont une histoire commune contrariée et compliquée puisqu'ils se sont physiquement battus. S'affronter en musique permettrait de revenir à de meilleurs sentiments et pourquoi pas à une réconcialiation.



En attendant cette hypothétique rencontre, le prochain Verzuz pourrait de nouveau opposer deux légendes du R&B puisqu'il se dit que les groupes 112 et Jagged Edge pourraient rapidement être programmés.