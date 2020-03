Soso Maness balance un inédit

Il y a deux jours, le rappeur marseillais Soso Maness nous apprenait que son père était touché par le coronavirus. Juste avant cette annonce, il avait, à l'instar de nombreux rappeurs français, mis en garde le public contre le virus et répété les gestes barrières. Il faut croire que la situation de son papa l'a inspiré puisqu'il a mis en ligne ce mercredi 18 mars un nouveau titre très mélancolique.

Dans ce morceau, le rappeur marseillais ouvre son coeur et aborde des sujets difficiles : la vie, la mort, l'amour. On le sent particulièrement touché par l'état de son père touché par le Covid-19.

On va se battre ma dit le darron ✊???? pic.twitter.com/QCsY4gwhzR — SOSO MANESS (@sosomaness) March 17, 2020

Il revient sur son passé dans la rue, le deal, les affres de la street et ses pièges et surtout les conséquences que cela a eus sur lui et sur sa famille. La prod simple, douce avec des BPM assez lents laisse toute sa place aux mots, très importants. Il y parle aussi de sa fille, du fait que la situation le fait réfléchir et qu'il est désormais responsable. On sent bien que l'artiste et l'homme sont chamboulés par cette nouvelle donne. Et s'il ne parle pas explicitement de son papa, le message du tweet qui introduit le morceau est on ne peut plus explicite. Authentique, on sent bien que le Phocéen ne triche pas.

Evidemment, à ce stade, on ne sait pas si ce morceau est issu de son album qui devait sortir le 3 avril prochain et qui a été reporté ou s'il a pris la plume marqué par la situation...