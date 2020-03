Megan Thee Stallion annonce son album "Suga"

L'album de Megan Thee Stallion est enfin annoncé pour le 6 mars !

Alors qu'elle est en plein conflit avec son label, Megan Thee Stallion va enfin dévoiler son projet "Suga" ! D'ailleurs, il va arriver très vite car il sortira le 6 mars, c'est-à-dire demain.

On vous le disait dans un article précédent, entre la rappeuse et son label 1501 Certified Entertainment, ça ne va plus du tout et elle a décidé de les attaquer en justice. En effet, ils l'empêcheraient de sortir de la musique

Megan a annoncé "Suga" sur son compte Instagram en dévoilant la cover et la tracklist et indique "SUGA 3/6 #REALHOTGIRLSHIT" en légende. Au total, 9 morceaux dont deux featurings : "Hit My Phone" avec Kehlani et "Stop Playing" en collaboration avec Gunna.

Quant à Cral Crawford, le PDG et fondateur du label 1501 Certified Entertainment, il affirme que la Hot Girl a gardé de l'argent qui devait revenir au label depuis des mois. À ce sujet, l'équipe de Megan soutient qu'ils ne l'ont pas payé pendant deux ans. De plus, Crawford pointe du doigt JAY-Z et Roc Nation pour avoir causé des problèmes entre eux et Meg.

Bien qu'un juge du comté de Harris ait accordé à Megan une ordonnance temporaire pour lui permettre de quand même sortir de la musique, l'histoire n'est pas encore réglée. Complex a obtenu des documents juridiques révélant que Crawford a déposé une requête d'urgence pour dissoudre l'ordonnance de non-communication, de gâcher tous les plans de Megan si elle est accordée...Mais pas de panique, pour le moment, "Suga" ne risque rien !