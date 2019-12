Découvrez les sorties Rap US de 2020 : Drake, Kendrick, Rihanna

Un leak a publié sur la Toile une liste de projets Rap US en cours de construction, prévus pour 2020, et il y a du beau monde !

L'année 2019 a elle aussi été plutôt agitée côté USA. Par des drames, comme celui de Nipsey Hussle, mais aussi par des succès incroyables comme ceux de Lil Nas X, ou encore de J.Cole, Lizzo, DaBaby, et quelques autres. Et, bien sûr, par Kanye West, Drake et Post Malone, qui continuent de faire tomber tous les records des plateformes de streaming. Mais il se pourrait bien que cette année spot surpassée par celle qui va suivre, c'est en tout cas ce que semble indiquer un leak paru sur Twitter aujourd'hui.

Certains comptes Twitter sont en effet spécialisés dans les leaks de musiques diverses et variées, et ne perdent jamais une occasion de faire fuiter une information ou un morceau. Et on se prépare visiblement à une année 2020 qui va encore battre tous les records : Rihanna, Drake, Kendick Lamar, voilà déjà un trio qui devrait exploser les charts, et dont les albums sont actuellement en cours d'enregistrement ! On retrouvera également Kanye West et Franck Ocean, ce qui nous promet de la musicalité et de la recherche, ainsi que d'autres records, notamment pour Kanye, un habitué des gros démarrages, comme il l'a encore prouvé avec "Jesus is King".

Et pour le reste, le légendaire duo Electro Daft Punk est lui aussi en studio actuellement, avec une sortie prévue en 2020. Autant vous dire que les plateformes de streaming vont encore tourner à plein régime l'année prochaine !