BET Hip Hop Awards : les meilleures prestations !

Les BET Hip Hop Awards sont toujours l'occasion de moments de live d'exception.

Les BET Hip Hop Awards sont l'endroit idéal pour les rappeurs américains pour donner des prestations live toujours exceptionnelles. L'édition 2019 n'a pas fait exception à la règle et les grands moments se sont succédés.

Rick Ross notamment, en compagnie de T-Pain, a largement tenu la baraque en reprenant un medley de titres classiques comme "Mayback Music", "Boss", "Hustlin", "Stay Schemin’" ou encore "Big Tyme" issu de son dernier album "Port of Miami 2". Le moins que l'on puisse dire c'est le Bawz a fait le boulot !

Lil Kim a également fait très fort en faisant monter sur scène O.T. Genesis, Musiq Soulchild et Junior M.A.F.I.A pour elle aussi reprendre ses plus grands titres ! Et ça décoiffe !

Moment d'émotion avec la prestation de Chance The Rapper avec le titre "Sun Come Down". Low tempo, choeur gospel, guitare. Le rappeur de Chicago a donné des frisson à l'assemblée et à tous les téléspectateurs.

Lil Baby et DaBaby au contraire ont mis le feu avec leur hit "Baby" à tel point que DaBaby s'est exclamé : "Vous n'avez jamais vu deux abays faire un tel show !" Pas faux !

La performance de Rapsody a aussi été impresionnante. En chantant deux titres, "Nina" et "Serena", elle a montré qu'elle n'était pas là par hasard mais surtout qu'elle avait une magnifique voix qu'en France, on ne considère encore peut-être pas assez.

Autre gros moment, le passage sur scène d'Anderson .Paak en compagnie de YBN Cordae dans une performance funky et dansante.

Megan Thee Stallion a aussi mis le feu avec son physique d'enfer et une prestation toute en puissance. Même DaBaby qui était à ses côtés semblait un peu impressionné !

Evidemment, il y a eu d'autres bons moments durant cette cérémonie et si vous voulez tous les voir, on vous conseille de vous rendre sur la chaîne YouTube BET Networks !