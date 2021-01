Lil Wayne : son pardon fait débat

Son avocat ne voit aucun lien avec la campagne présidentielle...

Le pardon accordé par Donald Trump à Lil Wayne a fait beaucoup parler aux Etats-Unis et certains y ont vu une "récompense" suite au soutien de Weezy au président sortant lors de la dernière campagne électorale. Les théories les plus folles ont circulé concluant généralement à un arrangement entre les deux hommes : tu me soutiens, je te gracie. Devant l'ampleur prise par les discussions, l'avocat du rappeur de Cash Money a nié tout lien entre les deux événements.

Dans une interview accordée au New York Times, maître Bradford Cohen est revenu sur le rendez-vous entre Lil Wayne et Donald Trump et a nié qu'il s'agissait d'une "décision tactique" alors qu'un an avant son passage à la Maison Blanche, Weezy a été accusé de possession illégale d'armes à feu et de drogues. Mais son avocat a expliqué que Lil Wayne était vraiment intéressé par le plan Platine proposé par Donald Trump et selon lui, le pardon est plutôt à chercher de ce côté et du lien "fort" qui unit les deux hommes.

"Je pense qu'ils avaient un lien très fort. Il [Donald Trump] est dans le monde du divertissement. Il a un style qui est similaire en ce qui concerne la façon de se comporter et beaucoup de rappeurs et de gens de l'industrie sont d'accord avec ça."

On a quand même un doute et on rappellera, pour mémoire, qu'à part Lil Pump, Wayne et Kodak Black, tous les autres acteurs du rap game avaient pris position contre Trump...

Lil Wayne lui ne s'est pas arrêté à ses considérations et continue à avancer. Il vient de mettre en ligne un nouveau titre, "Ain't Got Time", un featuring avec Fousheé.