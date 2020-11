Jezzy et Gucci Mane : leur Verzuz a battu tous les records

Ce Verzuz est un événement majeur de cette année 2020 dans le rap US.

La battle de hits, Verzuz, entre les deux ennemis Gucci Mane et Jeezy a écrit l'histoire. D'une part parce que cela a permis aux deux rappeurs de faire la paix après plus de 15 ans de beef, mais surtout parce que les chiffres livrés par Swizz Beatz et Timbaland, les deux créateurs du concept montrent que la battle entre les deux stars a battu des records d'audience.

Le 19 novembre sera une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire mondiale du rap. La rencontre entre La Flare et le Snowman dans le cadre d'un Verzuz a mis fin à une bataille de près de 20 ans entre les deux rappeurs et cela a ravi les fans de rap du monde entier, les chiffres sont là pour le prouver. Le compte Instagram Verzuz ne s'est pas fait prier pour s'en féliciter.

Avec plus de 9,1 millions d'auditeurs cumulés, c'est déjà le Verzuz le plus regardé de l'histoire sur la plateforme. Cela fait aussi de cette battle un événement qui a battu, en termes d'audiences, des émissions installées comme les MTV VMA, The Voice sur NBC, les Billboard Awards, les CMA, les Latin Grammy's, Dancing With The Stars ou The Masked Singer. C'est dire la performance de ce Verzuz historique. On peut ainsi lire en légende du post Instagram qui célèbre ce succès :

"Les chiffres sont connus : un immense merci à vous tous qui nous avez écoutés alors que nous avons battu notre record d'audience de tous les temps en direct jeudi soir avec le premier épisode de la deuxième saison de Verzuz. Au minimum, 9,1 MILLIONS de personnes ont regardé cette confrontation épique et légendaire entre @jeezy et @ laflare1017."

Comme l'indique le post, la battle entre Jeezy et Gucci Mane a attiré plus d'1,8 million de téléspectateurs simultanés, plus de 126 800 000 likes pendant la diffusion battant à plate couture le Verzuz qui possédait les plus gros chiffres jusqu'à maintenant, celui de Brandy et Monica avec 1,2 million de spectateurs simultanés ou celui entre Snoop et DMX qui est monté jusqu'à 1,4 million. Jeezy et Gucci Mane ont lancé la saison 2 sur de très grosses bases !