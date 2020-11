50 Cent ouvert à un battle avec The Game

Réunir Fifty et Game un gros coup pour les Verzuz.

Lors de la confirmation du Verzuz entre Jeezy et Gucci Mane, le manager de The Game a apostrophé 50 Cent pour un battle avec le rappeur de L.A. En interview hier avec l'animateur Big Boy, Fifty a reconnu que Game était sans doute le seul adversaire possible pour lui.

"Peut-être Game", a déclaré le rappeur new-yorkais quand on lui a posé la question sur son éventuelle participation à un Verzuz et sur l'identité possible de son opposant. Mais il a posé une condition : "Il ne peut pas jouer de titres avec ma voix dessus."

Cela fait certainement les affaires de Wack 100, le manager du Californien qui s'est fendue d'une demande à ce sujet dans une de ses stories Instagram il y a peu.

50 Cent n'est pas dupe, il sait que même s'il est en beef avec Game, celui-ci a connu de grands succès et il a certainement le catalogue pour rivaliser avec lui. Et puis il n'oublie pas non plus, qu'un temps, les deux artistes ont été amis. Il ajoute donc qu'il préfère que l'attention qui serait portée sur leur battle aille à Game plutôt qu'à un autre.

"Même si nous nous sommes engueulés et combattus au début, je préfère le voir profiter de cet élan plutôt que ça soit quelqu'un d'autre. Il fera toujours partie de G-Unit et de l'héritage global. Même si vous voulez juste vous concentrer sur la rupture."

Et puis, il semble que les Verzuz ont des vertus apaisantes. Monica et Brandy n'ont-elles pas fait la paix lors de leur battle ? Si elles ont réussi à passer outre leurs différents, pourquoi 50 Cent et The Game ne pourraient-ils pas faire la même chose ? Sans compte que, musicalement, pour le public, ça aurait une sacrée gueule.