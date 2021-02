Lil Uzi Vert : les explications derrière la pose de son diamant à 24 millions de dollars

Le rappeur et son bijoutier en disent plus sur l’implant.

Les questionnements sont nombreux concernant Lil Uzi Vert et son implant d'un diamant sur le front. Des questions auxquelles il a répondu pendant d’un live avec Fat Joe. Son bijoutier s’est également expliqué sur la question lors une interview avec le magazine Rolling Stone.

Plus d’une semaine après le buzz, l’action de Lil Uzi Vert continue de faire jaser. Le rappeur a affolé la Toile il y a plusieurs jours en se faisant implanter un diamant de onze carats sur le front. Un bijou estimé à 24 millions de dollars. Une décision qui n’a pas été au goût de tout le monde, au vu des réactions sur les réseaux sociaux. En France, quand Soso Maness s’est moqué du rappeur américain, Sadek lui, l’a pris avec un peu moins d’humour et a eu des propos menaçants envers l’artiste. Entre les moqueries et les parodies, on peut dire que cet implant n’a laissé personne indifférent. Le rappeur Fat Joe avait aussi des questions et a décidé de les poser directement à Uzi. Ce dernier a expliqué qu’à la base, il voulait mettre le diamant sur une bague : "Je suis Lil Uzi. Je suis déchaîné. Donc 24 millions sur une bague est une idée stupide parce qu’un jour j’aurais baissé la tête et la bague n’aurait plus été là. Je me connais, je me réveille dans des endroits bizarres et des paysages différents". C’est alors que l’interprète de "Drankin N Smokin" a décidé de l’utiliser comme un piercing. Après mainte réflexion (mais peut-être pas assez…), l’idée du front lui ai venu.

Le magazine Rolling Stone s’est aussi intéressé à l’affaire. Des journalistes sont allés à la rencontre de Simon Babaev, le bijoutier qui a effectué la pose de l’implant. Il a déclaré : "Tout a débuté en 2017. Dès qu’il a vu la pierre, il en est vraiment tombé in love et a dit qu’il réfléchirait à ce qu’il voudrait en faire". À la question du danger qu'engendre ce genre de pose, il a répondu : "C’est aussi sûr que n’importe quel autre piercing, tant que vous l’entretenez bien, tout est ok. Dans ce cas, nous avons tout fait avec des métaux précieux, nous avons conçu un mécanisme spécial qui se clipse et se verrouille, ce n’est pas un piercing normal". Voilà qui est rassurant, surtout que Lil Uzi Vert pense déjà à l’étape d’après, se faire poser un implant de Tesla dans le cerveau ! Pas sûr que le bijoutier soit de la partie pour celui-là…