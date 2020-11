Rohff et Gims : leur live Instagram

ROH2F et Meugi ont longuement discuté lors d'un live sur Instagram.

A l'heure où les deux rappeurs sont la cible de Booba et que le clash qui les oppose au Duc est féroce pour ne pas dire violent, les deux opposants à l'artiste du 92I ont longuement discuté au cours d'un live Instagram sans jamais évoqué, ou presque, leur rival.

Rohff et Gims ont longuement échangé sur Instagram ce vendredi 6 novembre. Ils ont abordés beaucoup de sujets mais n'ont fait que des allusions à Booba, pour leur principal ennemi à tous les deux en ce moment. L'attaque, même si tout le monde l'a comprise, était subliminale. En effet, ils ont beaucoup parlé de R. Kelly qui est aussi devenu un des surnoms de B2O, Erk'Elie, en chantant et et diffusant le classique du chanteur "I Believe I Can Fly" sans aller beaucoup plus loin.

Ils en ont profité pour éteindre la rumeur de leur clash qui aurait débuté en 2013 quand Gims avait collaboré avec le Duc alors que Rohff n'avait pas réussi à le faire sur un de ses morceaux et avait qualifié la musique du rappeur de la Sexion de "zumba". Ils ont aussi confirmé que Rohff n'avait jamais eu d'aventures avec Demdem, la femme de Gims aujourd'hui.

Mais ce n'est pas tout, ROH2F a parlé de ses différents passages en prison assurant à Meugi que ses sons tournaient beaucoup en cellule, ils ont parlé du succès, des réseaux sociaux, d'Islam, de la Mafia K'1 Fry et on apprend avec regret qu'Housni n'a que très peu de rapports avec ses camarades de la mafia africaine à l'exception de D.R.Y qui a longtemps travaillé avec Gims au sein du Wati-B. Un passage dans lequel le rappeur de la Sexion est revenu lui aussi sur ses problèmes avec Dawala.