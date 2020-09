Kanye West : payé pour aider à la réélection de Trump ?

Kanye West soutiendrait Trump pour les présidentielles en échange de billets verts...

Une rumeur court aux Etats-Unis : Kanye West serait payé par les Républicains pour aider Trump à se faire élire. L’artiste a tenu à réfuter ces spéculations dans une interview accordée à Nick Cannon.

Plus tôt ce mois-ci, la légendaire chanteuse de R&B Stephanie Mills a fait une vidéo polémique. Dans cette dernière, elle affirme que Kanye West et Nick Cannon agissent comme des "esclaves payés" après que Cannon ait ouvertement soutenu les aspirations présidentielles de Kanye. Les deux hommes ont tenu a répondre à ses accusations. Le mari de Kim Kardashian a été interviewé par Nick Cannon dans son ranch du Wyoming. Ils ont apparemment été perturbés par les commentaires de Mills. L’ex de Mariah Carey a dévoilé quelques extraits de cet entretien sur son Instagram.

Furieux, Cannon déclare : "Ils nous ont traités de ratons laveurs […] Ils nous ont traités de fous. Ils nous ont traités de tous les noms. J’ai vu quelqu’un que j’aime beaucoup, Stephanie Mills, dire que toi et moi sommes des esclaves payés qui jouent avec nos jouets et que nous devons prendre nos jouets et rentrer chez nous". Des propos soutenus par Kanye, qui dit clairement qu’il n’a pas été payé pour être une distraction pour le parti démocrate, malgré les rumeurs persistantes.

"Mon nom de famille est un nom d’esclave", a-t-il dit. "Les gens n’arrêtent pas de dire : "Je pense que vous et les républicains êtes de mèche. Personne ne peut me payer ! J’ai plus d’argent que Trump !"

Cannon a ensuite noté qu’il ne voulait pas que Trump soit au pouvoir et a demandé à Kanye s’il pensait que gagner était réaliste. Celui qui veut renouer avec Jay-Z a répondu de façon ambiguë : "Je ne me présente pas à la présidence, je marche".

Voilà qui est dit !