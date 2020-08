6ix9ine : Lil Durk payé pour le clasher ?

6ix9ine fait un passage remarqué à Chicago. Après s'est mis à dos tous les rappeurs de Los Angeles, il a fait de même avec ceux de Chi-Town, notamment Lil Reese et Lil Durk. Mais ce dernier vient d'affirmer que quelqu'un de l'équipe de Tekashi lui avait proposé 3 millions de dollars pour alimenter continuer à alimenter le clash...

Le rappeur de Chicago affirme qu'un proche de 6ix9ine lui a donné 3 millions de dollars pour continuer à troller le rappeur aux cheveux multicolores. Depuis que 69 a annoncé la sortie de son album, "Tattle Tales" pour le 4 septembre dans les rues de Chicago, les rappeurs du cru l'ont pris pour cible. Mais Lil Durk affirme que tout est fabriqué et qu'on lui avait proposé de l'argent pour s'opposer au New-Yorkais. Est-ce que c'est aussi la raison qui l'a poussé à lui aussi annoncé son album pour le 4 septembre, alors que le lien de précommande de "The Voice" n'est pas encore disponible ?

The voice sep4th link not in bio ???? pic.twitter.com/4eOMDCj2dW — THE VOICE (@lildurk) August 28, 2020

Selon les informations de DJ Akademiks, Durk aurait surtout changé d'avis quand il a vu que son single avec Drake "Laugh Now Cry Later" est "seulement" numéro 2 au Billboard Hot 100, devancé par "Wap" de Cardi B et Megan Thee Stallion. 6ix9ine a commenté cette publication en expliquant que c'était Drake la vedette et pas Lil Durk. Le Chicagoan lui a répondu en soulignant que "Trollz" a été numéro un parce qu'il mettait Nicki Minaj en avant.