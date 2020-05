6ix9ine : son actualité est plus que chargée !

Tekashi est sur tous les fronts !

Pour quelqu'un qui devait se mettre en retrait afin de préparer au mieux la sortie de son nouveau titre, 6ix9ine a une actualité plus que chargée ! Et elle ne concernera pas la sortie son morceau inédit, une nouvelle fois reporté d'une semaine. En même temps, on ne peut pas passer son temps à tacler tout le monde sur les réseaux sociaux et faire de la musique... Car il s'en est pris à tous ces petits camarades new-yorkais, il a remis de l'huile sur le feu dans son clash avec Lil Tjay et a dû faire face à la rumeur selon laquelle Nicki Minaj aurait été amenée jusqu'à sa planque pour tourner un clip ! Ouf ! Tout ça en une seule journée...

Ce 29 mai aurait dû être le jour où 6ix9ine allait mettre en ligne le deuxième titre depuis sa sortie de prison, celui qui était déjà prévu le 22 mai. Mais il faudra encore patienter pour écouter le successeur de "Gooba". En effet, le rappeur de Brooklyn a annoncé qu'il a reporté la sortie de ce titre d'une nouvelle semaine. "Je veux m'excuser parce que je dois le repousser", a déclaré le rappeur de Brooklyn. "Il ne sera tout simplement pas prêt à temps. Je suis désolé."

Peut-être est-ce qu'il attendait la visite de Nicki Minaj pour tourner le clip ? La rumeur veut que son nouveau titre soit un feat avec la rappeuse issue du Queens. Et une autre veut que Nicki ait été amenée sur le lieu de résidence de Tekashi pour tourner la vidéo de ce fameux morceau qui devrait s'appeler "Trollz". Est-ce pour cela que le track a du retard ? Parce que Mrs Petty n'a fini de poser son couplet ? Parce qu'il faut encore que les deux artistes tournent le clip ? A priori, on ne le saura que lorsque le clip sera en ligne.

Il faut dire que 6ix9ine est aussi très occupé par les guerres qu'il mène contre les autres rappeurs. Son beef avec Lil Tjay a continué alors que celui-ci a partagé une vidéo d'un match de boxe amicale qui l'opposait à YK Osiris ce qui a "obligé" 6ix9ine a réagir avec des émojis morts de rire. Lil Tjay lui a répondu : "je vais t'assommer". Mais Tekashi ne s'est pas laissé impressioner, lui rappelant ses chiffres de vente...

Enfin, dans une vidéo supprimée depuis, 6ix9ine a demandé à tous les rappeurs new-yorkais de donner 100 000 dollars chacun pour lutter contre le coronavirus et soutenir leurs communautés. Il a promis qu'il ajouterait 200 000 euros à chaque don. Evidemment, comme tout le monde le déteste, il a peu de chances d'être écouté et ne prend aucun risque. Mais cette stratégie de communication est intéressante car elle lui donne le beau rôle et donne celui du "méchant" aux autres. L'enfer, c'est les autres...