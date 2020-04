French Montana s'inquiète pour l'économie des rappeurs

La crise va en laisser certains sur le carreaux selon lui.

Ce n'est un secret pour personne. La crise du coronavirus va durement affecter l'industrie de la musique. Au cours du dernier mois, tous les concerts, festivals, tournées et autres showcases ont été annulés ou, au mieux, reportés en raisons de l'épidémie. Pour French Montana, cette situation exceptionnelle se révélatrice sur le rapport à l'argent des rappeurs et montrera quels sont ceux qui ont été prévoyants et ceux qui n'ont pas prévu ce genre de passage à vide même si, évidemment, la crise sanitaire qui bloque actuellement le monde entier était difficile à anticiper.

Toujours est-il qu'elle a va engendrer des pertes financières importantes pour beaucoup d'artistes. Et French s'inquiète pour ses petits camarades. Et même s'il ne fait aucun doute que la plupart des grands artistes devraient bien s'en sortir, le rappeur d'origine marocaine est convaincu que certains de ses camarades rappeurs pourraient avoir à prendre des décisions financières difficiles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réussi à épargner pour un moment comme celui que nous vivons actuellement.

"Tout le monde va être mis à l'épreuve sur une chose et une seule chose : économisiez-vous de l'argent lorsque vous rappiez ? Avez-vous construit un capital? Avez-vous construit quelque chose, comme un plan de retraite ?"

Evidemment, dans un monde d'apparat comme le rap où on aime les bijoux, les grosses voitures et les signes ostentatoires de richesse, la question posée par French Montana est plus que jamais d'actualité. French a poursuivi en expliquant qu'il avait épargné depuis le début de sa carrière car il veut pouvoir quitter le game dans une position confortable. Mais il se demande vraiment si d'autres artistes ont réfléchi et ont fait comme lui.

"On ne voit pas une crise comme celle-là arriver. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent au jour le jour. Il risque donc d'y avoir pas mal d'enchères de garage."

Sous-entendu, beaucoup vont devoir vendre leurs voitures de luxe.

Mais French Montana a aussi fait les gros titres cette semaine et cette fois, il ne parlait pas d'économie. Il a en effet mis au clash de 15 ans qui l'opposait à Jim Jones. Les deux anciens ennemis se sont expliqué via Instagram Live et ont encouragé d'autres rappeurs à suivre leur exemple.

"Si vous regardez les jeunes, apprenez de ça. Ne perdez pas 15 ans dans ce game alors que vous auriez pu les mettre à profit."

Très philosophe cette semaine, French Montana.